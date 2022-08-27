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В Харьковской области готовятся к эвакуации: в ОВА назвали основания для ее проведения

Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (2day.kh.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Харьковской области готовятся к обязательной эвакуации, однако на сегодня нет оснований для ее проведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"Учитывая состояние нашей критической инфраструктуры, мы должны также предусмотреть возможную эвакуацию с прилегающих территорий к линии столкновения, а также из Харькова. Это плановые мероприятия, к которым мы должны быть готовы", - сказал он.

Синегубов назвал основания для проведения обязательной эвакуации:

  • опасность оцепления города;
  • переход территории под контроль армии РФ;
  • проведение активных боевых действий в пределах населенного пункта.

Напомним, на случай ухудшения ситуации на фронте готовится обязательная эвакуация еще из трех областей, помимо Донецкой. Речь идет о Харьковской, Запорожский и Николаевской областях.

Ранее сообщалось, что за полгода украинские спасатели эвакуировали с Донбасса до 10 000 тысяч мирных жителей.

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Харьковэвакуация