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У Харківській області готуються до евакуації: в ОВА назвали підстави для її проведення

Фото: голова Харківської ОВВА Олег Синегубов (2day.kh.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

У Харківській області готуються до обов'язкової евакуації, однак на сьогодні немає підстав для її проведення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

"Враховуючи стан нашої критичної інфраструктури, ми повинні також передбачити можливу евакуацію з прилеглих територій до лінії зіткнення, а також з Харкова. Це планові заходи, до яких ми повинні бути готові", - сказав він.

Синєгубов назвав підстави для проведення обов'язкової евакуації:

  • небезпека оточення міста;
  • перехід території під контроль армії РФ;
  • проведення активних бойових дій в межах населеного пункту.

Нагадаємо, на випадок погіршення ситуації на фронті готується обов'язкова Евакуація ще з трьох областей, крім Донецької. Йдеться про Харківську, Запорізьку та Миколаївську області.

Раніше повідомлялося, що за півроку українські рятувальники евакуювали з Донбасу до 10 000 тисяч мирних жителів.

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Харківевакуація