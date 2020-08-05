В Харьковской области горит свалка

Фото: пожар на свалке (kh.dsns.gov.ua)

К тушению огня были привлечены пять единиц техники

Вчера вечером, 4 августа, возле города Красноград в Харьковской области на свалке произошел пожар. На момент прибытия спасателей его площадь составляла около 1 га.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в настоящее время спасатели принимают все возможные меры по локализации и ликвидации огня. Для этого были привлечены три единицы пожарно-спасательной техники и две единицы приспособленной для целей пожаротушения техники местных предприятий.

Фото: пожар на свалке (kh.dsns.gov.uа)

Всего за минувшие сутки в Харьковской области произошло 23 пожара на открытых территориях и хозяйственных полях, в том числе 15 пожаров сухостоя в природных экосистемах и 7 пожаров стерни на полях. В целом огнем было уничтожено около 15,5 га сухой растительности.

Напомним, ранее в Дарницком районе Киева произошел пожар на свалке.

Кроме того, в Витовском районе Николаевской области вспыхнул пожар на свалке, который охватил площадь в 1000 кв.м.

Также РБК-Украина писало, что пожар произошел на полигоне твердых бытовых отходов Фастовского района.