ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Харківській області горить сміттєзвалище 

Харківська область, Середа 05 серпня 2020 12:34
У Харківській області горить сміттєзвалище 
Фото: пожежа на сміттєзвалищі (kh.dsns.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

До гасіння вогню були залучені п'ять одиниць техніки

Вчора ввечері, 4 серпня, біля міста Красноград у Харківській області на сміттєзвалищі сталася пожежа. На момент прибуття рятувальників її площа становила близько 1 га.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, наразі рятувальники вживають всі можливі заходи щодо локалізації та ліквідації вогню. Для цього були залучені три одиниці пожежно-рятувальної техніки та дві одиниці пристосованої до цілей пожежогасіння техніки місцевих підприємств.

У Харківській області горить сміттєзвалище 

Фото: пожежа на сміттєзвалищі (kh.dsns.gov.ua)

Всього за минулу добу в Харківській області сталося 23 пожежі на відкритих територіях та господарських полях, в тому числі 15 пожеж сухостою в природних екосистемах та 7 пожеж стерні на полях. В цілому вогнем було знищено близько 15,5 га сухої рослинності.

Нагадаємо, раніше у Дарницькому районі Києва сталася пожежа на звалищі.

Крім того, у Вітовському районі Миколаївської області спалахнула пожежа на звалищі, яка охопила площу в 1000 кв.м.

Також РБК-Україна писало, що пожежа сталася на полігоні твердих побутових відходів Фастівського району.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України свалка
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся