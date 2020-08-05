У Харківській області горить сміттєзвалище 

Фото: пожежа на сміттєзвалищі (kh.dsns.gov.ua)

До гасіння вогню були залучені п'ять одиниць техніки

Вчора ввечері, 4 серпня, біля міста Красноград у Харківській області на сміттєзвалищі сталася пожежа. На момент прибуття рятувальників її площа становила близько 1 га.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, наразі рятувальники вживають всі можливі заходи щодо локалізації та ліквідації вогню. Для цього були залучені три одиниці пожежно-рятувальної техніки та дві одиниці пристосованої до цілей пожежогасіння техніки місцевих підприємств.

Фото: пожежа на сміттєзвалищі (kh.dsns.gov.ua)

Всього за минулу добу в Харківській області сталося 23 пожежі на відкритих територіях та господарських полях, в тому числі 15 пожеж сухостою в природних екосистемах та 7 пожеж стерні на полях. В цілому вогнем було знищено близько 15,5 га сухої рослинності.

Нагадаємо, раніше у Дарницькому районі Києва сталася пожежа на звалищі.

Крім того, у Вітовському районі Миколаївської області спалахнула пожежа на звалищі, яка охопила площу в 1000 кв.м.

Також РБК-Україна писало, що пожежа сталася на полігоні твердих побутових відходів Фастівського району.