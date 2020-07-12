В Киеве ночью горела свалка

Фото: ликвидация огня на свалке (facebook.com/DSNSKyiv)

Тушение осложняло отсутствие на территории водоснабжения

В Дарницком районе Киева произошел пожар на свалке. К ликвидации огня присоединились две единицы спасательной техники и 11 человек личного состава.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС.

Информация о пожаре на свалке, неподалеку от пересечения улиц Коллекторная и Ревуцкого, поступила 11 июля в 20:20. Уже в 22:00 пожар был локализован, а в 00:07 - полностью ликвидирован.

Спасатели сообщили о сложности тушения огня. Мусор был свален в яму, и в некоторых местах его наслоения достигали 10 метров. Именно поэтому спасатели еще тщательно заливали водой очаги тления, которые были снизу.