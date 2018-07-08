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В Харьковськой области электропоезд сбил человека

НовостиПроисшествия    08.07.2018 - 16:45
Фото: место происшествия (npu.gov.ua)
Фото: место происшествия (npu.gov.ua)

Мужчине было 40 лет

В Харьковськой области электропоезд сбил человека. Об этом сообщает прес-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Так, электричка "Лозовая-Харьков" наехала на 40-летнего мужчину. Пострадавший от полученных травм погиб.

"Движение транспорта останавливалось на 30 минут. Сейчас решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований. Проверка продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, раннее сообщалось, что в Киеве пассажирский поезд сбил насмерть двух людей.

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Теги публикации: Харьков, Харьков, поезд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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