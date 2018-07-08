Мужчине было 40 лет
В Харьковськой области электропоезд сбил человека. Об этом сообщает прес-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
Так, электричка "Лозовая-Харьков" наехала на 40-летнего мужчину. Пострадавший от полученных травм погиб.
"Движение транспорта останавливалось на 30 минут. Сейчас решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований. Проверка продолжается", - говорится в сообщении.
Напомним, раннее сообщалось, что в Киеве пассажирский поезд сбил насмерть двух людей.