В Киеве пассажирский поезд сбил насмерть двух людей

По предварительным данным, люди пытались перебежать пути прямо перед поездом

В Киеве на улице Гринченко, возле ТРЦ Ocean Plaza, пассажирский поезд сбил насмерть двух людей. Об этом говорится в сообщении dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

"Смертельное ЧП в Киеве за Оушеном: поезд насмерть сбил двоих человек, около 30-35 лет. Смерть наступила мгновенно. Один из погибших практически обезглавлен. Вылетела челюсть. Пути в потеках крови", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации издания "Информатор", погибшими являются мужчина и женщина.

По словам машиниста поезда, следовавшего по маршруту Хмельницкий - Лисичанск, было очень темно, и он не заметил пешеходов, затормозил лишь в последний момент, но избежать трагедии не удалось.

По предварительным данным, люди пытались перебежать пути прямо перед поездом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове 15 июня карета скорой помощи наехала на подростка, который переходил дорогу и слушал музыку в наушниках.