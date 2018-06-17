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В Киеве пассажирский поезд сбил насмерть двух людей

НовостиПроисшествия    17.06.2018 - 11:57
Фото: поезд Хмельницкий - Лисичанск (kiev.informator.ua)
Фото: поезд Хмельницкий - Лисичанск (kiev.informator.ua)

По предварительным данным, люди пытались перебежать пути прямо перед поездом

В Киеве на улице Гринченко, возле ТРЦ Ocean Plaza,  пассажирский поезд сбил насмерть двух людей. Об этом говорится в сообщении dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

"Смертельное ЧП в Киеве за Оушеном: поезд насмерть сбил двоих человек, около 30-35 лет. Смерть наступила мгновенно. Один из погибших практически обезглавлен. Вылетела челюсть. Пути в потеках крови", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации издания "Информатор", погибшими являются мужчина и женщина. 

По словам машиниста поезда, следовавшего по маршруту Хмельницкий - Лисичанск, было очень темно, и он не заметил пешеходов, затормозил лишь в последний момент, но избежать трагедии не удалось.

По предварительным данным, люди пытались перебежать пути прямо перед поездом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове 15 июня карета скорой помощи наехала на подростка, который переходил дорогу и слушал музыку в наушниках.

 

 

 

 

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Теги публикации: Киев, Киев, ДТП, поезд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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