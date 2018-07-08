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У Харківській області електропоїзд збив людину

НовиниНадзвичайні події    08.07.2018 - 16:45
Фото: місце події (npu.gov.ua)
Фото: місце події (npu.gov.ua)

Чоловікові було 40 років

У Харківській області електропоїзд збив людину. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Так, електричка "Лозова-Харків" наїхала на 40-річного чоловіка. Потерпілий від отриманих травм загинув.

"Рух транспорту зупинився на 30 хвилин. Зараз вирішується питання про внесення факту події до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Перевірка триває", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві пасажирський поїзд збив насмерть двох людей.

У Харкові горів багатоповерховий будинок, врятовано 24 людини З початку року на залізниці загинули понад 170 людей, - УЗ
Теги публікації: Харків, Харків, поезд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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