Чоловікові було 40 років
У Харківській області електропоїзд збив людину. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Харківській області.
Так, електричка "Лозова-Харків" наїхала на 40-річного чоловіка. Потерпілий від отриманих травм загинув.
"Рух транспорту зупинився на 30 хвилин. Зараз вирішується питання про внесення факту події до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Перевірка триває", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві пасажирський поїзд збив насмерть двох людей.