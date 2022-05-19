В Харьковской области за две недели ВСУ освободили 23 населенных пункта, - Генштаб

В Харьковской области с начала контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже освободили 23 населенных пунктов. Российские войска усилили обстрелы украинских позиций, чтобы сдержать их продвижение к границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Алексея Громова - бригадного генерала, заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ.

По его словам, противник пытается сдержать наступление и выход ВСУ к государственной границе. Для этого российские войска усилили обстрелы украинских позиций.

"На Харьковском направлении действиями наших войск начиная с 5 мая уже освобождены 23 населенных пункта", - сказал Громов.

Напомним, 5 мая ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В первые дни противника удалось выбить из нескольких населенных пунктов и отбросить на 40 километров от областного центра.

Отметим, вчера ВСУ освободили населенный пункт Дементиевку Харьковской области.

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