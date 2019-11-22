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В Харьковской области в ДТП погибли два пешехода

Новости » Происшествия     22.11.2019 - 11:29
В Харьковской области в ДТП погибли два пешехода
Иллюстративное фото (РБК - Украина)

Потерпевшие погибли на месте происшествия

В Харьковской области вчера, 21 ноября, в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) погибли два пешехода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Отмечается, что в 19:30 в полицию позвонил 20-летний водитель автомобиля Toyota и сообщил, что в селе Двуречный Кут Дергачевского района возле магазина по улице Центральной он не справился с управлением и наехал на человека. От полученных травм 79-летний мужчина умер.

В тот же день около 17:40 в селе Каменка Изюмского района на автодороге Киев-Харьков-Довжанский 34-летний водитель автомобиля Opel Vivaro совершил наезд на 50-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте. От полученных травм потерпевшая погибла на месте происшествия.

Фото: место происшествия (hk.npu.gov.ua)

События зарегистрированы в Едином учете территориальных отделов полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли двое людей. Водитель сбил двух велосипедистов на трассе.

Ранее сообщалось, что в Виннице утром 22 ноября на проспекте Коцюбинского произошло смертельное доржно-транспортное происшествие (ДТП).

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