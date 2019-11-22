ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Харківській області в ДТП загинули два пішохода

Новини » Надзвичайні події     22.11.2019 - 11:29
В Харківській області в ДТП загинули два пішохода
Ілюстративне фото (РБК - Україна)

Потерпілі загинули на місці події

У Харківській області вчора, 21 листопада, в результаті дорожньо-транспортних пригод (ДТП) загинули два пішохода. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Зазначається, що о 19:30 до поліції зателефонував 20-річний водій автомобіля Toyota та повідомив, що в селі Дворічний Кут Дергачівського району біля магазину по вулиці Центральній він не впорався з керуванням та наїхав на людину. Від отриманих травм 79-річний чоловік помер.

Того ж дня близько 17:40 в селі Каменка Ізюмського району на автошляху Київ-Харків-Довжанський 34-річний водій автомобіля Opel Vivaro скоїв наїзд на 50-річну жінку, яка переходила дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці події.


Фото: місце події (hk.npu.gov.ua)

Події зареєстровані в Єдиному обліку територіальних відділів поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, у Хмельницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), унаслідок якої загинули двоє людей. Водій збив двох велосипедистів на трасі.

Раніше повідомлялося, що у Вінниці зранку 22 листопада на проспекті Коцюбинського сталася смертельна доржньо-транспортна пригода (ДТП).

Поліція закликає водіїв дотримуватися безпечної дистанції на дорогах В Києві сталося масштабне ДТП, двоє загиблих
Новини України ДТПХарків
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся