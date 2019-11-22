В Хмельницкой области в ДТП погибли два велосипедиста

Фото: место ДТП (hk.npu.gov.ua)

Автомобиль наехал на велосипедистов на трассе

В Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли двое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Отмечается, что авария произошла в селе Ладыги Староконстантиновского района. Установлено, что около 17:00 34-летний водитель автомобиля "Фольксваген Т4", двигаясь по дороге Житомир-Черновцы, допустил наезд на двух велосипедистов, которые ехали в попутном направлении.

В результате наезда оба жители села - мужчина 1971 года рождения и женщина 1964 года рождения от полученных травм погибли сразу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Водитель отказался на месте пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью прибора "Драгер". Расследование ведет следственное управление ГУНП.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 ноября в Киеве на улице Зодчих произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли двое людей, еще восемь человек пострадали.

РБК-Украина писало, что в Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) близ села Впадинке Красиловского района, в результате которого пострадали двое людей.