В Харьковской области демонстранты перекрыли государственную трассу

В Харьковской области в селе Грушевка Купянского района местные жители устроили акцию протеста из-за отключения газоснабжения в населенном пункте. В ходе протеста демонстранты частично заблокировали движение на участке государственной трассы "Чугуев-Меловое".

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

"3 июля в селе Грушевка Купянского района, через который проходит трасса государственного значения "Чугуев-Меловое", около 30 местных жителей частично заблокировали движение автотранспорта. Предоставляется проезд специальным автомобилям и рейсовым автобусам с пассажирами", - сообщили в полиции.

Охрану общественного порядка обеспечивают 15 сотрудников полиции.

Напомним, на прошлой неделе в Харькове прошла акция протеста чернобыльцев, которые выступали против открытия областного диспансера для приема больных коронавирусом, в ходе столкновений с полицией пострадали двое полицейских.

Также сообщалось, что 2 июля в Киеве прошла акция протеста, в результате которой было ограничено движение общественного транспорта в центре.