У Харківській області демонстранти перекрили державну трасу

В Харківській області в селі Грушівка Куп'янського району місцеві жителі влаштували акцію протесту через відключення газопостачання в населеному пункті. В ході протесту демонстранти частково заблокували рух на ділянці державної траси "Чугуїв-Мілове".

Про це повідомили у прес-службі поліції Харківської області.

"3 липня в селі Грушівка Куп'янського району, через який проходить траса державного значення "Чугуїв-Мілове", близько 30 місцевих жителів частково заблокували рух автотранспорту. Надається проїзд спеціальним автомобілів і рейсовим автобусам з пасажирами", - повідомили в поліції.

Охорону громадського порядку забезпечують 15 співробітників поліції.

Нагадаємо, минулого тижня у Харкові пройшла акція протесту чорнобильців, які виступали проти відкриття обласного диспансеру для прийому хворих коронавірусом, в ході зіткнень з поліцією постраждали двоє поліцейських.

Також повідомлялося, що 2 липня в Києві пройшла акція протесту, в результаті якої було обмежено рух громадського транспорту в центрі.