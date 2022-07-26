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У Харківській області бійці ССО знищили окупантів та їх техніку

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Україна, Вівторок 26 липня 2022 18:02
У Харківській області бійці ССО знищили окупантів та їх техніку Фото: У Харківській області бійці ССО знищили декілька окупантів та техніку (facebook.com_NGUmainpage)
Автор: Ілона Свиридова

На харківському напрямку продовжуються запеклі бої. Бійці ССО АЗОВ завдають ударів по окупантах у Вовчанському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал загону Сил спеціальних операцій "АЗОВ".

На опублікованому відео можна побачити ворожу техніку та штаб окупантів, по яким з часом українські воїни завдають ударів. Спеціальна операція бійцями ССО проводиться в районі селища Варварівка у Вовчанському районі.

Нагадаємо, що раніше РБК-Україна повідомляло, деталі спецоперації ЗСУ по ліквідації ворожої ДРГ у Дементіївці Харківської області. Одного росіянина взяли у полон.

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