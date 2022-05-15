В Харьковской области авто врезалось в скутер и велосипед: есть погибшие

В Харьковской области произошло смертельное ДТП. Водитель легковушки не справился с управлением и сбил скутер с велосипедом. В результате столкновения погибли 2 человека, еще один - получил травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

От полученных травм на месте происшествия погибли 23-летняя водитель и 16-летняя пассажирка скутера. 25-летний велосипедист получил незначительные ушибы.

15 мая на перекрестке села Новое Пекельное произошло ДТП. 31-летний водитель автомобиля "Mazda" превысил скорость и столкнулся со скутером и велосипедом.

Напомним, в Киеве в среду, 11 мая, произошло смертельное ДТП. Машина на большой скорости влетела в защитные блоки посреди дороги. Удар был такой силы, что водитель и пассажир погибли сразу же на месте аварии.

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