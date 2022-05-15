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У Харківській області авто врізалося у скутер та велосипед: є загиблі

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Неділя 15 травня 2022 19:59
У Харківській області авто врізалося у скутер та велосипед: є загиблі Ілюстративне фото (rbc.ua)
Автор: РБК-Україна

На Харківщині сталася смертельна ДТП. Водій легковика не впорався з керуванням та збив скутер з велосипедом. Внаслідок зіткнення загинули 2 особи, ще одна - отримала травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

15 травня на перехресті села Нове Пекельне сталася ДТП. 31-річний водій автомобіля "Mazda" перевищив швидкість і зіткнувся зі скутером та велосипедом.

Від отриманих травм на місці події загинули 23-річна водій та 16-річна пасажирка скутера. 25-річний велосипедист отримав незначні травми.

Наразі слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у Києві в середу, 11 травня, сталася смертельна ДТП. Машина на великій швидкості влетіла до захисних блоків посеред дороги. Удар був такої сили, що водій та пасажир загинули одразу ж на місці аварії.

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