В Харьковской области 5 рыбаков провалились под лед, один погиб

Иллюстративное фото (lviv.dsns.gov.ua)

Пострадавших госпитализировали в больницу

В Харьковской области сегодня, 18 февраля, пятеро рыбаков провалились под лед, один из них погиб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Как сообщается, в 12:15 в службу спасения поступило сообщение о том, что под лед провалились двое рыбаков. Происшествие произошло на водоеме "Победа" города Богодухов Харьковской области на расстоянии около 300 метров от берега.

"Один из мужчин утонул сразу, другого, жителя Харькова, спасли местные совместно со спасателями ГСЧС. Для спасения рыбака применили резиновую лодку и спасательные веревки. Тело погибшего достали из проруби. В 12:12 в службу спасения поступило сообщение о том, что на местном пруду в селе Ольховка Харьковского района под лед провалились трое рыбаков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что когда спасатели прибыли на место происшествия, они увидели, что на расстоянии около 30 метров от берега на льду находился мужчина, который провалился под лед и по грудь был в воде. Двух других рыбаков уже удалось спасти другим рыбакам.

Чтобы спасти мужчину, который уже сильно замерз, спасатели задействовали пожарные лестницы и спасательные веревки.

Добравшись до пострадавшего, спасатели вытащили его из ледяной воды и доставили к берегу.

"Всех трех мужчин (один местный житель и два жители Харькова) бригадой медиков госпитализировали в Харьковскую больницу", - добавили в ведомстве.

Напомним, в городе Лозовая Харьковской области под лед провалились трое детей. В результате происшествия двое детей погибли.

РБК-Украина сообщало, что под лед провалились рыбаки вблизи села Новый Яр в Львовской области. Троих госпитализировали, 34-летний житель Винницкой области умер по дороге в больницу. Как предварительно установили медики - от переохлаждения.