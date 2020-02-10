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Во Львовской области под лед провалились рыбаки, есть погибший

Новости » Происшествия     10.02.2020 - 12:57
Во Львовской области под лед провалились рыбаки, есть погибший
Иллюстративное фото (lviv.dsns.gov.ua)

Один из рыбаков умер от переохлаждения

Во Львовской области четверо рыбаков провалились под лед, один из них умер от переохлаждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

Сообщается, что вчера вечером на водоеме вблизи села Новый Яр рыбаки провалились под лед. Об инциденте сообщил очевидец, который бросился на помощь вместе с другими людьми. Рыбаков достали из воды, оказали первую помощь, сняли с них мокрую одежду и развели огонь для обогрева.

Трое из них госпитализированы, 34-летний житель Винницкой области скончался по дороге в больницу. Как предварительно установили медики - от переохлаждения. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай". Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в Запорожской области под лед провалились трое детей 2014 года рождения. В результате инцидента дети погибли. По данным полиции, два мальчика и девочка 2014 вместе ушли гулять и долгое время не возвращались домой. Родители самостоятельно начали искать детей и обнаружили их в воде на местном пруду.

Во Львовской области столкнулись автомобили, пострадал ребенок
Новости Украины Львовская областьрыбакилед
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