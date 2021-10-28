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В Харьковской области уже 14 часов не могут потушить пожар на АЗС

Автор: Сергей Пышкин

Взрыв произошел на АЗС вблизи села Рай-Оленевка. Уже в течение 14 часов, пожарные ожидают полного выгорания остатков газового конденсата.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сейчас на месте событий работают 5 сотрудников ГСЧС и одна единица техники.

По состоянию на 20:00 из запорной арматуры подземной емкости продолжается выгорание остатков газового конденсата.

Отмечается, что взрыв произошел в результате разгерметизации.

Фото: в Харьковской области уже 14 часов не могут потушить пожар на АЗС (dsns.gov.ua)

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о масштабный пожар, которая произошла на АЗС Харьковской области.

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ХарьковАЗС