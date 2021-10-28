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На автозаправке в Харьковской области произошел масштабный пожар

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Харьковская область, Четверг 28 октября 2021 07:31
На автозаправке в Харьковской области произошел масштабный пожар Фото: на автозаправке в Харьковской области произошел масштабный пожар (Фото dsns.gov.ua)
Автор: Анна Полисученко

28 октября в 04:31 на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" вблизи с. Рай-Еленовка Холодногорского района на АЗС произошла разгерметизация подземной емкости с газом (объем 18 м куб.). В результате произошел взрыв с последующим возгоранием и распространением пожара на два грузовых автомобиля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

К тушению привлечены 40 человек и 9 единиц техники. В 05:48 пожар локализован на площади 250 кв. м.

Жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения на другие объекты АЗС в настоящее время нет.

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Харьков Пожар АЗС
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