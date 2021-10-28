Вибух стався на АЗС поблизу села Рай-Оленівка. Вже протягом 14 годин, вогнеборці очікують повного вигорання залишків газового конденсату.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Наразі на місці подій працюють 5 співробітників ДСНС й одна одиниця техніки.
Станом на 20:00 із запірної арматури підземної ємності триває вигорання залишків газового конденсату.
Зазначається, що вибух стався внаслідок розгерметизації.
Фото: у Харківській області вже 14 годин не можуть загасити пожежу на АЗС (dsns.gov.ua)
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про масштабну пожежу, яка сталася на АЗС Харківської області.