В Харьковской обл. микроавтобус столкнулся с легковушкой, один человек погиб

Фото: ДТП в Харьковской области hk.npu.gov.ua)

В результате столкновения погиб водитель легковушки, еще 3 человека получили ранения

В субботу, 17 ноября, на окружной дороге в Дергачевском районе (Харьковская область) в результате столкновения микроавтобуса с легковушкой погиб человек, еще 3 травмированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как сообщается, около 20:45 водитель микроавтобуса Volkswagen выехал на встречную полосу, вследствие чего столкнулся с автомобилем Chevrolet.

"От полученных травм 20-летний водитель Chevrolet погиб на месте, 35-летний водитель и 33-летний пассажир Volkswagen, 33-летняя пассажирка Chevrolet с травмами различной степени тяжести были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медики оценивают состояние всех пострадавших как удовлетворительное.

По данным правоохранителей, водитель Volkswagen был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия расследуются.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате столкновение двух автомобилей, в Полтавской области, погиб человек, еще 8 получили ранения.

Ранее РБК-Украина писало, что в Ужгороде (Закарпатская область) 16 ноября автомобиль Porsche совершил наезд на 12-летнего ребенка. На данный момент девочка госпитализирована.