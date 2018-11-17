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В Полтавской обл. столкнулись автомобили, один человек погиб

Новости » Происшествия    17.11.2018 - 18:04
В Полтавской обл. столкнулись автомобили, один человек погиб
Фото: ДТП в Полтавской области (pl.npu.gov.ua)

В результате столкновения пострадали 8 человек

В Полтавской области в результате столкновения двух автомобилей погиб человек, 8 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как сообщается, столкновение автомобилей ВАЗ и Hyundai произошло на трассе Киев-Харьков сегодня, 17 ноября, около 12:30. В результате столкновения пострадали 8 человек.

"Пассажир ВАЗа от полученных телесных повреждений скончался. Среди травмированных есть двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают наряды полиции и спасатели. Причины и обстоятельства аварии устанавливают.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Ужгороде (Закарпатская область) 16 ноября автомобиль Porsche совершил наезд на 12-летнего ребенка. На данный момент девочка госпитализирована.

Как писало РБК-Украина ранее, в поселке городского типа Никольское недалеко от Мариуполя произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Водитель автомобиля BMW не справился с управлением и столкнулся с бетонной опорой на перекрестке улицы Свободы и Подлесной. Установлено, что за рулем машины находился 31-летний местный житель.

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