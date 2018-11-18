У Харківській обл. мікроавтобус зіткнувся з легковиком, одна людина загинула

Фото: ДТП у Харківській області (hk.npu.gov.ua)

Внаслідок зіткнення загинув водій легковика, ще 3 особи отримали поранення

У суботу, 17 листопада, на окружній дорозі у Дергачівському районі (Харківська область) внаслідок зіткнення мікроавтобусу з легковиком загинула людина, ще 3 травмовані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, близько 20:45 водій мікроавтобусу Volkswagen виїхав зустрічну смугу, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем Chevrolet.

"Від отриманих травм 20-річний водій Chevrolet загинув на місці, 35-річний водій і 33-річний пасажир Volkswagen, 33-річна пасажирка Chevrolet із травмами різного ступеня тяжкості були доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що медики оцінюють стан всіх потерпілих, як задовільний.

За даними правоохоронців, водія Volkswagen було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Усі обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок зіткнення двох автомобілів, у Полтавській області, загинула людина, ще 8 отримали поранення.

Раніше РБК-Україна писало, що в Ужгороді (Закарпатська область) 16 листопада автомобіль Porsche скоїв наїзд на 12-річну дитину. На даний момент дівчинка госпіталізована.