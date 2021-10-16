В харківському метро машиніст побився з пасажиром, поліція проводить перевірку

Поліція проводить перевірку щодо відеоролика у якому зображена бійка в метро Харкова. Машиніст електропоїзду побив невідомого чоловіка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"16 жовтня до відділу поліції в метрополітені ГУНП в Харківській області надійшов рапорт співробітника поліції про те, що в мережі Інтернет виявлено відео, на якому машиніст електропоїзду б’є невідомого чоловіка", - пише пресслужба.

Зазначається, що із заявами до поліції ніхто не звертався.

На кадрах відео зображена бійка між машиністом електропоїзду та невідомим чоловіком. Інцидент стався на станції "Проспект Гагаріна". Після конфлікту постраждалий пішов з місця подій. Причина конфлікту невідома.

"Інформація про подію зареєстрована у Єдиному обліку відділу поліції в метрополітені. Причини і всі обставини події встановлюються", - відзначає пресслужба.