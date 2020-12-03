Харьковский горсовет соберется на первое заседание 9 декабря

Фото: заседание горсовета Харькова (objectiv.tv)

Харьковский горизбирком утвердил дату проведение первого заседания восьмого созыва. Оно состоится 9 декабря.

Об этом сообщает сайт Харьковского горсовета.

Заседание запланировано на 10:00 9 декабря. Обычно на нем проходит присяга избранного городского главы, которым вновь стал Геннадий Кернес. Но будет ли мэр на заседании - неизвестно.

Вчера депутаты Харьковского городского совета приняли решение об изменении регламента. Теперь первую сессию нового горсовета смогут провести без мэра Геннадия Кернеса, который до сих пор проходит лечение от коронавируса в Германии.

Напомним, ранее первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что Кернес должен вернуться для участия в первой сессии нового горсовета.

Как сообщали в Харьковском горсовете, Кернес до сих пор продолжает лечиться от последствий коронавируса. У него были повреждены 70 процентов легких.