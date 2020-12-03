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Харківська міськрада збереться на перше засідання 9 грудня

Харків, Четвер 03 грудня 2020 14:59
Харківська міськрада збереться на перше засідання 9 грудня
Фото: засідання міськради Харкова (objectiv.tv)
Автор: Роман Тверденко

Харківський міськвиборчком затвердив дату проведення першого засідання восьмого скликання. Воно відбудеться 9 грудня.

Про це повідомляє сайт Харківської міськради.

Засідання заплановано на 10:00 9 грудня. Зазвичай на ньому проходить присяга обраного міського голови, яким знову став Геннадій Кернес. Але чи буде мер на засіданні - невідомо.

Вчора депутати Харківської міської ради прийняли рішення про зміну регламенту. Тепер першу сесію нової міськради зможуть провести без мера Геннадія Кернеса, який досі проходить лікування від коронавірусу в Німеччині.

Нагадаємо, раніше перший заступник мера Харкова Ігор Терехов заявив, що Кернес повинен повернутися для участі у першій сесії нового міськради.

Як повідомили у Харківській міськраді, Кернес досі продовжує лікуватися від наслідків коронавірусу. У нього було пошкоджено 70 відсотків легенів.

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