Харьковский горсовет изменил регламент, чтобы провести заседание без Кернеса

Фото: Геннадий Кернес (РБК-Украина)

Депутаты Харьковского городского совета приняли решение об изменении регламента. Теперь первую сессию нового горсовета смогут провести без мэра Геннадия Кернеса, который до сих пор проходит лечение от коронавируса в Германии.

Соответствующее решение было принято во время 38-го заседания Харьковского горсовета 2 декабря.

Согласно принятому решению, в случае, если избранный городской глава по уважительным причинам не может взять участие в первом заседании, председательствующего будут выбирать большинством голосов депутаты горсовета. Он будет вести сессии горсовета до избирания секретаря, которого по закону должен назначать мэр. Если городской глава таких предложений не вносил, выбирается президиум из 3-5 человек, которые по очереди будут проводить сессии горсовета до избирания секретаря.

Изменения в регламент поддержали 53 депутата, 7 - проголосовали "против".

Напомним, ранее первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что Кернес должен вернуться для участия в первой сессии нового горсовета, которая пройдет до 20 декабря.

Как сообщали в Харьковском горсовете, Кернес до сих пор продолжает лечиться от последствий коронавируса. У него были повреждены 70 процентов легких.

Отметим, 8 ноября Геннадия Кернеса зарегистрировали мэром Харькова. При этом в гражданской сети ОПОРА прогнозировали, что присягу Геннадия Кернеса могут перенести из-за его заболевания.