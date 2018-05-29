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Харьковская ТЭЦ-5 остановила свою работу

НовостиПроисшествия    29.05.2018 - 14:35
Фото: иллюстративное фото (kyivenergo.com)
Фото: иллюстративное фото (kyivenergo.com)

Ремонт продлится приблизительно месяц

Харьковская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) №5 остановила свою работу. Об этом сообщает городской портал 057.ua.

"Харьковская теплоэлектроцентраль №5 приостановила свою работу", - говорится в сообщении.

Как сообщается, ТЭЦ остановилась для планового ремонта.

"Прекратили работу в субботу, 26 мая. Ремонт продлится приблизительно месяц", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины утвердил порядок временной поддержки комбинированного  производства электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях.

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Теги публикации: Харьков, ТЭЦ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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