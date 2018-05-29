Харьковская ТЭЦ-5 остановила свою работу

Ремонт продлится приблизительно месяц
Харьковская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) №5 остановила свою работу. Об этом сообщает городской портал 057.ua.
"Харьковская теплоэлектроцентраль №5 приостановила свою работу", - говорится в сообщении.
Как сообщается, ТЭЦ остановилась для планового ремонта.
"Прекратили работу в субботу, 26 мая. Ремонт продлится приблизительно месяц", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины утвердил порядок временной поддержки комбинированного производства электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях.