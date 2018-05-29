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Харківська ТЕЦ-5 зупинила свою роботу

НовиниНадзвичайні події    29.05.2018 - 14:35
Фото: ілюстративне фото (kyivenergo.com)
Фото: ілюстративне фото (kyivenergo.com)

Ремонт триватиме приблизно місяць

Харківська теплоелектроцентраль (ТЕЦ) №5 зупинила свою роботу. Про це повідомляє міський портал 057.ua.

"Харківська теплоелектроцентраль №5 призупинила свою роботу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, ТЕЦ зупинилась для планового ремонту.

"Припинили роботу в суботу, 26 травня. Ремонт триватиме приблизно місяць", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України затвердив порядок тимчасової підтримки комбінованого виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях.

У Києві 8 районів відключать від гарячого водопостачання до 1 червня Уряд затвердив порядок тимчасової підтримки ТЕЦ
Теги публікації: Харків, ТЭЦ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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