Харківська ТЕЦ-5 зупинила свою роботу

Ремонт триватиме приблизно місяць
Харківська теплоелектроцентраль (ТЕЦ) №5 зупинила свою роботу. Про це повідомляє міський портал 057.ua.
"Харківська теплоелектроцентраль №5 призупинила свою роботу", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляється, ТЕЦ зупинилась для планового ремонту.
"Припинили роботу в суботу, 26 травня. Ремонт триватиме приблизно місяць", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України затвердив порядок тимчасової підтримки комбінованого виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях.