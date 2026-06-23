UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Над Харковом з'являються антидронові сітки, які райони захистять першими

17:33 23.06.2026 Вт
2 хв
Перші конструкції вже встановлюють на найбільш вразливих ділянках
aimg Марія Науменко
Фото: антидронові сітки вздовж дороги (Getty Images)

Після серії російських атак на Харківщині влада впроваджує нові заходи захисту. Частину змін уже можна побачити на під'їздах до міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

За його словами, рішення ухвалили на тлі постійних російських обстрілів області та посилення атак безпілотниками.

Наразі антидронові сітки встановлюють на околицях Харкова. Саме ці ділянки вважаються найбільш вразливими до атак ворожих безпілотників.

Водночас в ОВА не виключають, що згодом захисні конструкції можуть з'явитися і в інших районах міста, якщо цього вимагатиме безпекова ситуація.

Читайте також: У Харкові російський дрон атакував цивільне авто, є загиблий

"Це вже околиці міста Харкова, це вже наша реальність. А там (в планах - ред.) окружна дорога і далі, можливо, будемо захищати вглиб міста в тому числі", - зазначив Синєгубов.

Окрім антидронових сіток, Харківщина розширює використання засобів радіоелектронної боротьби спільно з Міністерством оборони та міжнародними партнерами.

За словами Синєгубова, робота РЕБ вже дає результат. До Харкова долітає лише частина засобів ураження, які запускає противник, тоді як значну кількість вдається подавити або знищити.

Нагадаємо, практика встановлення антидронових сіток поступово поширюється і на тилові регіони України.

Зокрема, у прикордонних громадах Волинської області вирішили облаштувати такі конструкції на окремих ділянках доріг для захисту від можливих атак безпілотників.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкраїнаХарківДрониОлег Синєгубов