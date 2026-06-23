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Над Харьковом появляются антидроновые сетки, какие районы защитят первыми

17:33 23.06.2026 Вт
2 мин
Первые конструкции уже устанавливают на наиболее уязвимых участках
aimg Мария Науменко
Фото: антидроновые сетки вдоль дороги (Getty Images)

После серии российских атак на Харьковщине власти предпринимают новые меры защиты. Часть перемен уже можно увидеть на подъездах к городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

По его словам, решение было принято на фоне постоянных российских обстрелов области и усиления атак беспилотниками.

В настоящее время антидроновые сетки устанавливают в окрестностях Харькова. Именно эти участки считаются наиболее уязвимыми к атакам вражеских беспилотников.

В то же время, в ОВА не исключают, что впоследствии защитные конструкции могут появиться и в других районах города, если этого потребует опасная ситуация.

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"Это уже окрестности города Харькова, это уже наша реальность. А там (в планах – ред.) окружная дорога и дальше, возможно, будем защищать вглубь города в том числе", - отметил Синегубов.

Кроме антидроновых сеток, Харьковщина расширяет использование радиоэлектронной борьбы совместно с Министерством обороны и международными партнерами.

По словам Синегубова, работа РЭБ уже дает результат. До Харькова долетает лишь часть средств поражения, которые запускает противник, в то время как значительное количество удается подавить или уничтожить.

Напомним, практика установки антидроновых сеток постепенно распространяется и на тыловые регионы Украины.

В частности, в приграничных общинах Волынской области решили обустроить такие конструкции на отдельных участках дорог для защиты от возможных атак беспилотников.

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