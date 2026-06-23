Над Харьковом появляются антидроновые сетки, какие районы защитят первыми

После серии российских атак на Харьковщине власти предпринимают новые меры защиты. Часть перемен уже можно увидеть на подъездах к городу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.
По его словам, решение было принято на фоне постоянных российских обстрелов области и усиления атак беспилотниками.
В настоящее время антидроновые сетки устанавливают в окрестностях Харькова. Именно эти участки считаются наиболее уязвимыми к атакам вражеских беспилотников.
В то же время, в ОВА не исключают, что впоследствии защитные конструкции могут появиться и в других районах города, если этого потребует опасная ситуация.
"Это уже окрестности города Харькова, это уже наша реальность. А там (в планах – ред.) окружная дорога и дальше, возможно, будем защищать вглубь города в том числе", - отметил Синегубов.
Кроме антидроновых сеток, Харьковщина расширяет использование радиоэлектронной борьбы совместно с Министерством обороны и международными партнерами.
По словам Синегубова, работа РЭБ уже дает результат. До Харькова долетает лишь часть средств поражения, которые запускает противник, в то время как значительное количество удается подавить или уничтожить.
Напомним, практика установки антидроновых сеток постепенно распространяется и на тыловые регионы Украины.
В частности, в приграничных общинах Волынской области решили обустроить такие конструкции на отдельных участках дорог для защиты от возможных атак беспилотников.