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Под Харьковом в яслях отравились дети

Автор: РБК-Украина

В Харьковской области в яслях отравились дети. На данный момент госпитализированы трое детей, еще четверо лечатся дома.

Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.

По предварительным данным, у ребенка в возрасте 2,5 года, который посещает ясли-сад в селе Слобожанское, обнаружили признаки пищевого отравления. В настоящее время в медицинские учреждения Харькова с симптомами пищевого отравления обратились три ребенка из этого детского сада. Еще 4 ребенка проходят амбулаторное лечение по месту жительства.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 3 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в одной из школ Кропивницкого произошло массовое отравление детей. Более десяти учеников 1-4 класса обратились к медикам, двух госпитализировали.

До этого в Харьковской области зафиксировали массовое отравление среди учащихся Дергачевского лицея. В частности, было известно о почти 40 пострадавших.

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Новости Украины Харьковотравлениедетский сад
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