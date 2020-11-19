В Харьковской области в лицее массово отравились дети

Фото: капельница (freepik.com)

В Харьковской области зафиксировали массовое отравление среди учащихся Дергачевского лицея. По состоянию на 19 ноября количество заболевших составляет 37 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского областного лабораторного центра.

Пострадавшим предварительно поставили диагноз - пищевая токсикоинфекция и острый гастроэнтероколит. Все они находятся на амбулаторном лечении.

Сейчас в учебном заведении проводится эпидемическое расследование и устанавливается причина отравления детей.

"Организовано и проведено комплекс противоэпидемических мероприятий: заключительная дезинфекция, отбор проб воды и пищевых продуктов, смывов с объектов внешней среды, опросы и обследования больных и контактных лиц", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция" госпитализировали семь иностранных студентов медицинского университета.

Кроме того, в Одесской области в результате отравления шаурмой в инфекционную больницу доставили 41 человека, среди которых десять детей. У пострадавших выявили острую кишечную инфекцию.

Добавим, что в столовой Коломые Ивано-Франковской области 194 человека пострадали от острой кишечной инфекции. Причиной мог стать салат "Дружба". Дети могли отравиться едой в школьной столовой. Тогда полиция открыла дело по статье о нарушении санитарных правил.