Під Харковом в яслах отруїлися діти

У Харківській області в яслах отруїлися діти. На даний момент госпіталізовано трьох дітей, ще четверо лікуються вдома.

За попередніми даними, у дитини у віці 2,5 року, яка відвідує ясла-садок у селі Слобожанське, виявили ознаки харчового отруєння. В даний час в медичні установи Харкова з симптомами харчового отруєння звернулися три дитини з цього дитячого садка. Ще 4 дитини проходять амбулаторне лікування за місцем проживання.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до 3 років.