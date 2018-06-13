Авария произошла сегодня утром вблизи города Люботин

Под Харьковом в результате лобового столкновения двух автомобилей пострадали 4 человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

Как отмечается, ДТП произошло сегодня, 13 июня 2018 года, около 05:00 вблизи города Люботин на автодороге Киев-Харьков-Довжанский.

Сообщается, что 28-летний водитель Opel выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Volkswagen, в результате чего четверо граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести, сейчас они госпитализированы. Так, в аварии пострадал 28-летний водитель и 25, 27-летние пассажиры Opel, а также 33 - летний водитель автомобиля Volkswagen.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

#поліція_Харківщини #ДТП Под Харьковом произошло лобовое столкновение двух легковушек, в Результате аварии четверо граждан... Опубликовано Полиция Харьковщины 13 июня 2018 г.

Напомним, в городе Изюм под Харьковом 9 июня 2018 года произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием авто полиции, в результате аварии один человек погиб, еще двое получили ранения.