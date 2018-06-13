Аварія сталася сьогодні вранці поблизу міста Люботин

Під Харковом внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів постраждали 4 особи. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області у Facebook.

Як зазначається, ДТП сталася сьогодні, 13 червня 2018 року, близько 05:00 поблизу міста Люботин на автошляху Київ-Харків-Довжанський.

Повідомляється, що 28-річний водій Opel виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з Volkswagen, внаслідок чого четверо громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, наразі їх госпіталізовано. Так, в аварії постраждав 28-річний водій та 25, 27-річні пасажири Opel, а також 33- річний водій автомобіля Volkswagen.

Наразі вирішується питання щодо внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

#поліція_Харківщини #ДТП Під Харковом сталося лобове зіткнення двох легковиків Внаслідок аварії четверо громадян... Опубліковано Поліція Харківщини 13 червня 2018 р.

Нагадаємо, у місті Ізюм під Харковом 9 червня 2018 року сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю авто поліції, внаслідок аварії одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.