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Под Харьковом рейсовый автобус въехал в отбойник: полиция выясняет обстоятельства

Автор: Дмитрий Кузнецов

Рано утром 9 августа под Харьковом рейсовый автобус врезался в отбойник. В салоне машины находились 25 пассажиров - они не пострадали. Водитель госпитализирован бессознательном состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Авария произошла около 05:10 на 71-м километре трассы Харьков - Красноград - Перещепино. По предварительным данным, водитель автобуса Neoplan не справился с управлением и столкнулся с отбойником.

В автобусе находились 25 пассажиров. Никто из них не пострадал. В результате ДТП травмы получил водитель. Его госпитализировали в бессознательном состоянии.

Полиция устанавливает обстоятельства и причины ДТП. Сведения об аварии внесены в Единый учет заявлений и сообщений. Решается вопрос о квалификации происшествия по УК Украины.

Фото: под Харьковом пассажирский автобус врезался в отбойник (hk.npu.gov)

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ДТПХарьковАвария