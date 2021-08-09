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Під Харковом рейсовий автобус в'їхав у відбійник: поліція з'ясовує обставини

Автор: Дмитрий Кузнецов

Рано вранці 9 серпня під Харковом рейсовий автобус врізався у відбійник. У салоні машини знаходилися 25 пасажирів - вони не постраждали. Водій госпіталізований несвідомому станові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Аварія сталася близько 05: 10 на 71-му кілометрі траси Харків - Красноград - Перещепине. За попередніми даними, водій автобуса Neoplan не впорався з керуванням і зіткнувся з відбійником.

В автобусі знаходилися 25 пасажирів. Ніхто з них не постраждав. В результаті ДТП травми отримав водій. Його госпіталізували в несвідомому стані.

Поліція встановлює обставини і причини ДТП. Відомості про аварію внесені до Єдиного обліку заяв і повідомлень. Вирішується питання про кваліфікацію події за КК України.

Фото: під Харковом пасажирський автобус врізався у відбійник (hk.npu.gov)

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