Під Харковом рейсовий автобус в'їхав у відбійник: поліція з'ясовує обставини

Аварія сталася близько 05: 10 на 71-му кілометрі траси Харків - Красноград - Перещепине. За попередніми даними, водій автобуса Neoplan не впорався з керуванням і зіткнувся з відбійником.

В автобусі знаходилися 25 пасажирів. Ніхто з них не постраждав. В результаті ДТП травми отримав водій. Його госпіталізували в несвідомому стані.

Поліція встановлює обставини і причини ДТП. Відомості про аварію внесені до Єдиного обліку заяв і повідомлень. Вирішується питання про кваліфікацію події за КК України.

Фото: під Харковом пасажирський автобус врізався у відбійник (hk.npu.gov)