Под Харьковом на попытке рейдерского захвата задержали 50 человек

Фото: место задержания (gp.gov.ua)

Это произошло тогда, когда местные избирательные комиссии завершали подсчет голосов избирателей района

В селе Великая Губщина (Харьковская область) неизвестные пытались незаконно захватить районную агрофирму, в результате чего полиция задержала около 50 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции области.

В полиции рассказали, что это произошло тогда, когда местные избирательные комиссии завершали подсчет голосов избирателей района и сдавали бюллетени.

"К сельхозпредприятию "Маяк" подъехали два автобуса молодчиков с дубинками. Они показали хозяину документы, согласно которым произошла смена собственника", - говорится в сообщении.

Фото: место задержания (gp.gov.ua)

У задержанных были обнаружены холодное оружие, электрошокеры, баллончики со слезоточивым газом, балаклавы и документация, в том числе бланки охранной фирмы. Отмечается, что в отдел полиции для проведения следственных действий были доставлены 46 человек, среди которых россияне и жители оккупированных территорий.

Полицейские установили, что государственный регистратор Заичинського сельского совета Полтавской области по поддельным документам сменил владельца и руководителя агрофирмы. Открыли дело по ч. 1 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 23 апреля в Киеве на улице Бориспольской в Дарницком районе более 62 рейдеров пытались осуществили захват спорткомплекса "Восток", взломав входную дверь и забаррикадировавшись изнутри.

Ранее РБК-Украина писало, что в селе Ольшанская Новоселица Васильевского района Киевской области неизвестные лица пытались осуществить силовой захват земли, а также снять с должности председателя сельского совета.