Під Харковом при спробі рейдерського захоплення затримали 50 осіб

Фото: місце затримання (gp.gov.ua)

Це сталось тоді, коли місцеві виборчі комісії завершували підрахунок голосів виборців району

У селі Велика Губщина (Харківська область) невідомі намагались незаконно захопити районну агрофірму, в результаті чого поліція затримала близько 50 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції області.

У поліції розповіли, що це сталось тоді, коли місцеві виборчі комісії завершували підрахунок голосів виборців району та здавали бюлетені.

"До сільгосппідприємства "Маяк" під’їхало два автобуси молодиків із дубинками. Вони показали господарю документи, відповідно до яких відбулася зміна власника", - йдеться у повідомленні.

Фото: місце затримання (gp.gov.ua)

У затриманих було виявлено холодну зброю, електрошокери, балончики зі сльозогінним газом, балаклави та документацію, у тому числі бланки охоронної фірми. Зазначається, що до відділу поліції для проведення слідчих дій було доставлено 46 осіб, серед яких росіяни та мешканці окупованих територій.

У поліції з'ясували, що державний реєстратор Заїчинської сільської ради Полтавської області за підробленими документами змінив власника та керівника агрофірми. Відкрили справу за ч. 1 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 23 квітня у Києві на вулиці Бориспільській у Дарницькому районі більше 62 рейдерів намагались здійснили захоплення спорткомплексу "Схід", зламавши вхідні двері і забарикадувавшись з середини.

Раніше РБК-Україна писало, що в селі Вільшанська Новоселиця Василівського району Київської області невідомі особи намагалися здійснити силове захоплення землі, а також зняти з посади голови сільської ради.