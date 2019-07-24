ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під Харковом при спробі рейдерського захоплення затримали 50 осіб

Новини » Надзвичайні події    24.07.2019 - 11:33
Під Харковом при спробі рейдерського захоплення затримали 50 осіб
Фото: місце затримання (gp.gov.ua)

Це сталось тоді, коли місцеві виборчі комісії завершували підрахунок голосів виборців району

У селі Велика Губщина (Харківська область) невідомі намагались незаконно захопити районну агрофірму, в результаті чого поліція затримала близько 50 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції області.

У поліції розповіли, що це сталось тоді, коли місцеві виборчі комісії завершували підрахунок голосів виборців району та здавали бюлетені. 

"До сільгосппідприємства "Маяк" під’їхало два автобуси молодиків із дубинками. Вони показали господарю документи, відповідно до яких відбулася зміна власника", - йдеться у повідомленні.

 
Фото: місце затримання (gp.gov.ua)

У затриманих було виявлено холодну зброю, електрошокери, балончики зі сльозогінним газом, балаклави та документацію, у тому числі бланки охоронної фірми. Зазначається, що до відділу поліції для проведення слідчих дій було доставлено 46 осіб, серед яких росіяни та мешканці окупованих територій.

У поліції з'ясували, що державний реєстратор Заїчинської сільської ради Полтавської області за підробленими документами змінив власника та керівника агрофірми. Відкрили справу за ч. 1 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 23 квітня у Києві на вулиці Бориспільській у Дарницькому районі більше 62 рейдерів намагались здійснили захоплення спорткомплексу "Схід", зламавши вхідні двері і забарикадувавшись з середини. 

Раніше РБК-Україна писало, що в селі Вільшанська Новоселиця Василівського району Київської області невідомі особи намагалися здійснити силове захоплення землі, а також зняти з посади голови сільської ради.

У Харкові було виявлено понад 400 випадків крадіжки газу, - "Харківміськгаз" У Харкові "замінували" усі ТЦ та вокзал
Новини України ХарківХарківрейдерский захват
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся