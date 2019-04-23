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В Киеве пытались совершить рейдерский захват спорткомплекса

Новости » Происшествия    23.04.2019 - 15:40
В Киеве пытались совершить рейдерский захват спорткомплекса
Фото: захват спорткомплекса (facebook.com/yulia.stoiko)

Неизвестные пытались построить баррикады внутри спорткомплекса

В Киеве на улице Бориспольской в Дарницком районе более 62 рейдеров пытались совершили захват спорткомплекса "Восход", сломав входную дверь и забаррикадировавшись с середины. Полиция открыла уголовное производство, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Сообщается, что когда неизвестные забаррикадировлись, они начали разбирать инвентарь и ломать полы, чтобы построить баррикады внутри спорткомплекса. 

В Киеве пытались совершить рейдерский захват спорткомплексаФото: захват спорткомплекса (facebook.com/yulia.stoiko)

В полиции сообщают, что для урегулирования конфликта правоохранители вывели из помещения комплекса 62 человека, которых доставили в районное управление полиции для выяснения их личных данных и всех обстоятельств инцидента. Пресс-служба полиции отметила, что правоохранители продолжают находится возле спорткомплекса, ситуация контролируется.

 

 

Опубліковано Yulia Stoiko Понеділок, 22 квітня 2019 р.

 

 

 

Опубліковано Yulia Stoiko Понеділок, 22 квітня 2019 р.

"Следователи Дарницкого УП ГУНП в г. Киеве начали уголовное производство по ст. 206-2 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении. 

Напомним, в Днепропетровской области полиция задержала группу рейдеров из семи человек. 

Ранее РБК-Украина писало, что в селе Ольшанская Новоселица Васильевского района Киевской области неизвестные лица пытались осуществить силовой захват земли, а также снять с должности председателя сельского совета.

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