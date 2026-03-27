Над Харковом помітили дрон з парашутом: військовий пояснив, чи це нова загроза (відео)

17:29 27.03.2026 Пт
2 хв
Що насправді робив дрон з парашутом над Харковом
aimg Олена Чупровська
Фото: військовий дав просте пояснення, чи небезпечний дрон з парашутом (росЗМІ)

У мережі поширили відео, на якому над Харковом летить дрон з розкритим парашутом. Люди почали гадати - що це і чи небезпечно.

Ситуацію у коментарі РБК-Україна пояснив командир батальйону БпС "Архангел" 114 обр ТрО майор Дмитро Киришун.

Що це за дрон

За словами військового, такі апарати - не новинка. Йдеться про розвідувальний дрон, який запускається з катапульти і обладнаний парашутом для безпечного приземлення.

"І для того, щоб сам дрон при посадці не розбився, в нього розкривається парашут, і він плавно спускається на місце посадки. Тому я вважаю, що це дрон-розвідник", - пояснив Киришун.

Такі випадки вже траплялися. Причому дрони з парашутами є і в українській армії.

"Ми ж так само користуємося. В нас в деяких ліній дронів є дрони з парашутами. Так само може він повертатися додому, і це може бути наш дрон. Тобто і в нас були вже такі випадки - це не нововведення", - зазначив майор.

Чи є загроза для людей

За оцінкою військового - ні. Парашут слугує лише для захисту самого апарата під час посадки.

"Навряд він може нести якусь загрозу для населення", - підкреслив Киришун.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Росія змінює цілі для ударів. Україна ж має технології для відбиття атак, проте на заваді стає блокування фінансування.

ISW також застерігав про зміну тактики російських атак по Україні. Росія тепер б'є довше і ширше.

