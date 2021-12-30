Под Харьковом на переезде поезд столкнулся с автомобилем: есть погибший

В селе Ржавчик (Харьковская область) железнодорожном переезде произошло столкновение поезда и автомобиля. В результате чего погиб один человек.

"29 декабря около 08:00 на железнодорожном переезде в селе Ржавчик Лозовского района произошло столкновение скоростного электропоезда сочетание "Близнецы-Харьков" под управлением 34-летнего машиниста и автомобиля "ГАЗ-2752" под управлением 39-летнего жителя г. Первомайский", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд, который не оборудован шлагбаумом, на запрещающий сигнал светофора.

"Машинист подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм 39-летний мужчина погиб на месте", - рассказывают в полиции.

Сейчас открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УКУ.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Фото: под Харьковом на переезде поезд столкнулся с авто: есть погибший (hk.npu.gov.ua)