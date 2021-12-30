В селі Ржавчик (Харківська область) залізничному переїзді сталося зіткнення поїзда та автомобіля. Внаслідок чого загинула одна людина.

"29 грудня близько 8:00 на залізничному переїзді в селі Ржавчик Лозівського району сталося зіткнення швидкісного електропотяга сполучення "Близнюки-Харків" під керуванням 34-річного машиніста та автомобіля "ГАЗ-2752" під керуванням 39-річного мешканця м. Первомайський", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, водій автомобіля виїхав на залізничний переїзд, який не обладнано шлагбаумом, на заборонний сигнал світлофору.

"Машиніст подавав звуковий сигнал та застосував екстрене гальмування, однак уникнути зіткнення не вдалось. Від отриманих травм 39-річний чоловік загинув на місці", - розповідають у поліції.

Наразі відкрито кримінальну справу за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ.

Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Фото: під Харковом на переїзді потяг зіткнувся з авто: є загиблий (hk.npu.gov.ua)