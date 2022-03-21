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Под Харьковом оккупанты захватили украинскую гуманитарную колонну, - Зеленский

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Киев, Понедельник 21 марта 2022 01:09
Под Харьковом оккупанты захватили украинскую гуманитарную колонну, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о захвате оккупантами в Харьковской области украинской гуманитарной колонны. На данный момент нет связи с водителями и врачом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

По его словам, в Волчанске Харьковской области российские оккупанты захватили украинскую колонну с гуманитарным грузом. "Сейчас нет связи с шестью людьми - пятью водителями и одним врачом. Будем их освобождать. Будем снова и снова пытаться доставить нашим людям все необходимое", - добавил Зеленский.

Глава государства отметил, что в течение дня, 20 марта, работали только четыре гуманитарных коридора. Всего эвакуировано 7 295 людей. В Запорожье смогли добраться около четырех тысяч мариупольцев. Завтра планируется направить в Мариуполь еще автобусы, чтобы продолжить эвакуацию.

Как проходила сегодня эвакуация из Мариуполя - в фоторепортаже Getty Images.

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