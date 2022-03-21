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Під Харковом окупанти захопили українську гуманітарну колону, - Зеленський

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Київ, Понеділок 21 березня 2022 01:09
Під Харковом окупанти захопили українську гуманітарну колону, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський повідомив про захоплення окупантами в Харківській області української гуманітарної колони. На цей час немає зв'язку з водіями і лікарем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

За його словами, у Вовчанську Харківської області російські окупанти захопили українську колону з гуманітарним вантажем. "Зараз немає зв'язку з шістьма людьми-п'ятьма водіями і одним лікарем. Будемо їх звільняти. Будемо знову і знову намагатися доставити нашим людям все необхідне", - додав Зеленський.

Глава держави зазначив, що протягом дня, 20 березня, працювали тільки чотири гуманітарних коридори. Всього евакуйовано 7 295 людей. До Запоріжжя змогли дістатися близько чотирьох тисяч маріупольців. Завтра планується направити до Маріуполя ще автобуси, щоб продовжити евакуацію.

Як проходила сьогодні евакуація з Маріуполя - у фоторепортажі Getty Images.

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