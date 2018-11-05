Под Харьковом неизвестный убил девушку, подозреваемого объявили в розыск

Иллюстративное фото (flickr.com/usembassykyiv)

По данным полиции, девочку изнасиловали и задушили

Под Харьковом неизвестный изнасиловал и задушил пятнадцатилетнюю девушку, ее тело обнаружили в лесополосе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Сообщается, что заявление об исчезновении девушки поступило от 42-летней жительницы поселка Бабаи 2 ноября. Во время поисковой операции тело пропавшей без вести с личными вещами обнаружили в лесополосе в поселке Покотиловка.

"Харьковским отделом полиции разыскивается подозреваемый в убийстве 15-летней девушки. Его приметы: на вид 35-45 лет, рост 185 см, худощавого телосложения. Широкоплечий, был одет в болоньевую куртку темного цвета, темные штаны, возможно, имел при себе джинсовый рюкзак", - говорится в сообщении.

По данным полиции, неизвестного видели вблизи места преступления.

Фото: фоторобот подозреваемого (hk.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что во время пожара в селе Чепилиевка в Киевской области 5 ноября погибла 55-летняя женщина и ее 14-летний сын.

В минувшую пятницу в Киеве на Харьковском шоссе обнаружили тело мужчины. Как выяснилось позже, молодой человек подорвал себя гранатой.