Під Харковом невідомий убив дівчину, підозрюваного оголосили в розшук

Ілюстративне фото (flickr.com/usembassykyiv)

За даними поліції, дівчинку зґвалтували і задушили

Під Харковом невідомий зґвалтував і задушив п'ятнадцятирічну дівчину, її тіло виявили в лісосмузі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Повідомляється, що заява про зникнення дівчини надійшло від 42-річної жительки селища Бабаї 2 листопада. Під час пошукової операції тіло зниклої безвісти з особистими речами виявили в лісосмузі в селищі Покотилівка.

"Харківським відділом поліції розшукується підозрюваний у вбивстві 15-річної дівчини. Його прикмети: на вигляд 35-45 років, зріст 185 см, худорлявої статури. Широкоплечий, був одягнений у болонєву куртку темного кольору, темні штани, можливо, мав при собі джинсовий рюкзак", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, невідомого бачили поблизу місця злочину.

Фото: фоторобот підозрюваного (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час пожежі в селі Чепіліївка в Київській області 5 листопада загинула 55-річна жінка та її 14-річний син.

Минулої п'ятниці в Києві на Харківському шосе виявили тіло чоловіка. Як з'ясувалося пізніше, молодий чоловік підірвав себе гранатою.